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На улицах Шелгунова и Седова обновят систему освещения
Сегодня, 17:35
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На улицах Шелгунова и Седова обновят систему освещения

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Новый свет появится на территории городского квартала №130.

Современная система наружного освещения будет возведена в квартале №130 в Невском районе. Изменения затронут улицы Шелгунова и Седова, а также проспект Александровской фермы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации..

В данный момент работы по обновлению освещения уже начались. Специалисты СПб ГКУ "Ленсвет" обновят светотехническое оборудование вдоль ближайших крупных транспортных артерий, придомовых проездов и пешеходных зон.

На объекте будут установлены 63 металлические опоры и 67 светодиодных светильников для повышения качества и общего уровня освещенности. Существующие воздушные провода электроснабжения демонтируют и заменят на подземные кабели протяженностью более двух километров.

Администрация Санкт-Петербурга

Работы на объекте планируют завершить летом текущего года. В будущем аналогичная модернизация освещения коснется и смежных кварталов – 127, 128 и 128А.

Ранее мы сообщали, что на Большом Смоленском мосту завершили бетонирование пятой опоры.

Фото: Freepik (Изображение носит иллюстративный характер)

Теги: гку ленсвет, модернизация освещения, невский район
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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