На Большом Смоленском мосту завершили бетонирование пятой опоры

Строительство идет с опережением графика.

В Петербурге строители завершили бетонирование пятой опоры Большого Смоленского моста. Это один из ключевых этапов работ, так как на этой и шестой опорах установят разводное пролетное строение. Об этом 18 марта сообщили в Смольном.

В городской администрации напомнили, что сооружение моста входит в губернаторскую программу "10 приоритетов развития Петербурга". Строительство идет с опережением графика.

После открытия, предварительно, в 2027 году переправа станет важной транспортной артерией Северной столицы, соединив правый и левый берега Невы. Мост упростит передвижение для 800 тыс. автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Сделают шесть полос движения, трамвайные пути, велодорожку и разводной пролет для судоходства.

Ранее мы рассказывали о том, что стал известен график разводки мостов на этой неделе в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного