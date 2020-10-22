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На Большом Смоленском мосту завершили бетонирование пятой опоры
Сегодня, 15:58
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На Большом Смоленском мосту завершили бетонирование пятой опоры

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Строительство идет с опережением графика.

В Петербурге строители завершили бетонирование пятой опоры Большого Смоленского моста. Это один из ключевых этапов работ, так как на этой и шестой опорах установят разводное пролетное строение. Об этом 18 марта сообщили в Смольном. 

В городской администрации напомнили, что сооружение моста входит в губернаторскую программу "10 приоритетов развития Петербурга". Строительство идет с опережением графика. 

После открытия, предварительно, в 2027 году переправа станет важной транспортной артерией Северной столицы, соединив правый и левый берега Невы. Мост упростит передвижение для 800 тыс. автомобилистов, пассажиров и пешеходов. Сделают шесть полос движения, трамвайные пути, велодорожку и разводной пролет для судоходства. 

Ранее мы рассказывали о том, что стал известен график разводки мостов на этой неделе в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: большой смоленский мост, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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