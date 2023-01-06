Стал известен график разводки мостов на этой неделе в Петербурге

Разводка и наводка могут завершиться и раньше.

На текущей неделе в Петербурге планируют разводить мосты несколько раз в сутки. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, в ночь с 17 на 18 марта мост Александра Невского разведут с 02:20 до 05:10, Литейный – с 01:40 до 04:45, Благовещенский – с 01:25 до 05:00. Ночью 19 марта переправы и время будут теми же.

Кроме того, с 19 по 20 марта и с 20 по 21 марта разводки коснутся Володарского, Большеохтинского, Дворцового и Биржевого мостов. Они откроются соответственно с 02:00 до 05:30, с 02:00 до 05:00, с 01:10 до 04:55 и с 02:00 до 04:55.

Разводка и наводка могут завершиться и раньше, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, плановые технические разводки начались в Северной столице с 11 марта.

Фото: Piter.TV