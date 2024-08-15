В Петербурге с 11 марта начинаются плановые технические разводки мостов через Неву

Всего для проверки готовности оборудования к навигации петербургские мосты разведутся около 70 раз.

Специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" активно готовят петербургские разводные мосты к навигационному периоду 2025 года. На этой неделе начинаются плановые технические разводки переправ через Неву. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Первым будет разведен мост Александра Невского. Это произойдет в ночь с 11 на 12 марта с 02:20 до 05:10. В следующую ночь, с 12 на 13 марта с 01:25 до 05:00, к нему присоединится Благовещенский мост.

Далее, вплоть до начала навигационного периода 10 апреля, разводки мостов по Неве, Большой и Малой Неве будут осуществляться почти каждую ночь, исключая выходные. Володарский, Благовещенский и Тучков мосты будут разводиться в сквозном режиме, без промежуточной наводки.

Всего для проверки готовности оборудования к навигации петербургские мосты разведутся около 70 раз.

Фото: Piter.tv