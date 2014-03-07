Навигация маломерных судов в Петербурге в 2025 году: новые маршруты и инфраструктура

Когда в предстоящем сезоне можно будет отправится на водную прогулку и посмотреть разводку мостов — в материале Piter.tv.

Уже скоро в Петербурге открывается сезон навигации, который традиционно длится с середины апреля до конца ноября. В этот период городские реки и каналы заполонят прогулочные теплоходы, скоростные суда и экскурсионные маршруты, приглашающие жителей и гостей города посмотреть на величественные набережные и дворцы с необычного ракурса. Piter.tv узнал, что ждет любителей водных прогулок на этот раз.

Открытие навигации

Официальное открытие навигации для маломерных судов в Петербурге обычно происходит в середине весны. Ожидается, что традиция сохранится и на этот раз: первые корабли начнут курсировать по Большой и Малой Неве 10 апреля. Однако на расписание судоходства могут повлиять капризы погоды.

Маломерные суда начнут движение по каналам с 15 апреля с 8:00. Навигация по рукавам Большой Невки продлится с 20 апреля по 15 ноября. Сезон водных прогулок на теплоходах по рекам и каналам стартует в мае.

Фото: Комитет по развитию туризма Петербурга

Разводка мостов

Расписание разводки мостов в Петербурге на 2025 год можно будет найти на сайте СПб ГБУ "Мостотрест" в начале навигационного сезона.

Мосты не разводят в праздничные даты (ночь с 1 на 2 мая, а также с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня и с 4 на 5 ноября).

Дневная разводка происходит в день праздника выпускников "Алые паруса", День ВМФ и День работников речного флота, который отмечается 3 июня.

Фото: Piter.TV

Основные направления

В теплый сезон туристам в Петербурге предлагаются прогулки на разнообразных судах — от небольших катеров до просторных двухпалубных теплоходов и метеоров.

Среди популярных водных маршрутов Северной столицы особое место всегда занимают рейсы на метеорах до Кронштадта и Петергофа. В 2024-ом компания "Нева Тревел" значительно увеличила объёмы перевозок в Кронштадт и ожидает дальнейший рост спроса в 2025 году с вводом в эксплуатацию современных катамаранов.

Фото: АНО "Остров фортов"

Инновации на водном транспорте

Навигация в 2025 году отметится внедрением инновационных решений в сфере водного транспорта. В частности, компания "Водоходъ. Пассажирский порт" планирует запустить экскурсионно-прогулочное судно на электротяге "Москва 2.0". Это будет первое электросудно в акватории Невы, относящиеся к экологически чистому виду транспорта. Оно будет перевозить пассажиров от Эрмитажа в сторону моста Александра Невского и в обход Васильевского острова по Большой и Малой Неве.

Конкретная сумма инвестиций в строительство электрохода не разглашается, однако упоминается, что общий объем вложений в реализацию проекта составляет приблизительно 300 миллионов рублей.

Компания также планирует к навигационному сезону 2026–2027 годов ввести в эксплуатацию в Петербурге гибридное скоростное судно, которое сможет функционировать как на электрической энергии, так и на традиционном топливе, с возможностью зарядки электродвигателя от бортового генератора во время движения. Судно будет осуществлять рейсы от Эрмитажа до Ломоносова, Петергофа и Кронштадта. В настоящее время оно находится на стадии проектирования, а строительство намечено завершить к 2025 году.

Фото: "Водоходъ. Пассажирский порт"

Однако перед запуском обоих проектов в городе потребуется установка соответствующей зарядной инфраструктуры для электросудов. На данный момент в Петербурге установлены три зарядные станции мощностью по 150 кВт стандарта на традиционных причалах "Мытнинская набережная", "Речной вокзал" и "Южная дорога".

Продолжается расширение сети причалов для городского водного транспорта. Планируется строительство четырех новых причалов, рассчитанных на обслуживание судов на электрическом тяге. Это позволит расширить сеть морских маршрутов и улучшить доступность водного транспорта для горожан и гостей города.

Кроме того, 2025 году в Петербурге начнётся реформирование водного транспорта, направленное на повышение экологической чистоты и безопасности. Планируется внедрение системы мониторинга акваторий, включая установку камер наблюдения на мостах и набережных, схожих с теми, что фиксируют нарушения ПДД на дорогах. Также причалы оснастят терминалами для учёта пассажиропотоков.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Статистика пассажиропотока

В 2024 году водным транспортом в Петербурге воспользовались более 3,8 млн человек, что свидетельствует о росте популярности морских перевозок. Из них 2,5 млн пассажиров были перевезены по экскурсионно-прогулочным маршрутам, а 1,3 млн — по транспортным маршрутам на скоростных судах.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Рекомендации туристам и судоводителям

Туристам, планирующим водные экскурсии по рекам и каналам Петербурга в 2025 году, рекомендуется заранее ознакомиться с расписаниями и маршрутами судов, а также бронировать билеты, особенно в период высокого туристического сезона. Это позволит избежать очередей и обеспечить комфортное путешествие.

Судоводителям следует внимательно следить за данными объявлениями в начале и завершении транспортного сезона, а также соблюдать все правила и рекомендации, установленные городскими властями. Возможность забронировать швартовочные места на навигацию 2025 года для посадки и высадки пассажиров через программу prichal-spb.ru появилась с 13 февраля. Уже опубликовано расписание движения теплоходов по регулярным маршрутам. Дополнительная информация о начале бронирования подходов к городским причалам на навигацию 2025 года через электронную систему будет представлена позднее.

Фото: ГК "Астра Марин"

Главное фото: Piter.TV