В Петербурге открылся сезон метеоров

За день будет совершено 32 отправления в Петергоф и обратно с интервалами в 30 минут.

Сегодня, 28 апреля, первые метеоры компании "Петергоф Экспресс" отправились из Санкт-Петербурга в Петергоф. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Астра Марин".

За день будет совершено 32 отправления в Петергоф и обратно с интервалами в 30 минут. По итогам предварительных продаж, спрос на метеоры в первый день оказался в 2,5 раза выше, чем на первые отправления год назад.

По сравнению с прошлым годом было увеличено количество рейсов на маршруте – их стало на 6 больше в каждую сторону. В течение сезона в периоды высокого спроса компания планирует дополнительные отправления на линии – метеоры будут ходить каждые 15 минут.

На маршрут между Санкт-Петербургом и Петергофом вышли 8 метеоров.

В ГМЗ "Петергоф" 22 апреля запустили фонтаны. В этом году петербургские фонтаны будут работать на час больше, чем в 2022.

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Фото: пресс-служба ГК "Астра Марин"