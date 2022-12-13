В ГМЗ "Петергоф" запустили фонтаны

Теперь вход в парк платный.

Сегодня, 22 апреля, в Петербурге открылся сезон фонтанов. В Петергофе в Нижнем парке состоялся торжественный запуск фонтанов.

Фонтаны будут радовать посетителей архитектурного ансамбля до осени. Добавим, что теперь вход в парк платный.

В этом году петербургские фонтаны будут работать на час больше, чем в 2022. Так, насладиться шумом воды можно будет с 9:00 до 22:00. Ранее их выключали в 21:00. Еще 27 водных сооружений в период белых ночей будут работать до полуночи.

Ранее на Piter.tv рассказали, где можно провести выходной в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / Петергоф