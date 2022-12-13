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В ГМЗ "Петергоф" запустили фонтаны

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Теперь  вход  в парк платный. 

Сегодня, 22 апреля, в Петербурге открылся сезон фонтанов. В Петергофе в Нижнем парке состоялся  торжественный запуск фонтанов. 

Фонтаны будут радовать посетителей архитектурного ансамбля до осени. Добавим, что теперь  вход  в парк платный

В этом году петербургские фонтаны будут работать на час больше, чем в 2022. Так, насладиться шумом воды можно будет с 9:00 до 22:00. Ранее их выключали в 21:00. Еще 27 водных сооружений в период белых ночей будут работать до полуночи.

Ранее на Piter.tv рассказали, где можно провести выходной в Петербурге.

Видео: ВКонтакте / Петергоф

Теги: запуск фонтанов, петергоф, сезон фонтанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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