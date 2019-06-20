Первое электросудно на Неве запустят в 2025-2026 годах

Рейсы будут осуществляться по двум направлениям.

Компания "Водоходъ" заявило о запуске первого в Петербурге электросудна по акватории Невы под названием "Москва 2.0" в 2025–2026 годах. Об этом пишет "Ведомости. Северо-Запад".

В организации подчеркнули, что запустить судно раньше названного срока будет сложно из-за недостаточной зарядной инфраструктуры. Рейсы будут осуществляться по двум направлениям: либо от Эрмитажа в сторону моста Александра Невского, либо в обход Васильевского острова по Большой и Малой Невкам.

Сумма вложений в строительство электросудна неизвестна, но сам проект потребует около 300 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в акватории Невской губы задержали подозрительное судно с патронами.

Фото: riverport.spb