В акватории Невской губы задержали подозрительное судно с патронами

По словам капитана, корабль направлялся от острова Сескар в сторону Зеленогорска, что противоречило заданному курсу.

В среду, 8 ноября, в акватории Невской губы со стороны Финского залива было задержано подозрительное судно "Мария" с отключенной радиостанцией и системой слежения. В ходе обысков на борту, прямо в капитанской каюте нашли патроны для гладкоствольного ружья и 19 печатей разных организаций. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на Telegram-канал "Mash на Мойке".

По словам капитана, корабль направлялся от острова Сескар в сторону Зеленогорска. Однако "Марии" преградили путь в противоположном направлении от указанного курса.

Обстоятельства произошедшего уточняют правоохранители.

Ранее мы сообщили о том, что СК расследует дело о приставаниях пожилого мигранта к девочке на рейсе Сургут-Петербург.

Фото: Piter.TV