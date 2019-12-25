СК расследует дело о приставаниях пожилого мигранта к девочке на рейсе Сургут-Петербург

По данному факту проводится проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело, связанное с приставанием пожилого уроженца сопредельной республики к девятилетней школьнице в самолёте, летевшем из Сургута в Петербург. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Установлено, что инцидент случился в начале ноября. Девочка рассказала о домогательстве родителям по прилёту в Северную столицу.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Бастрыкин обратил внимание на нелегальную парковку, организованную мигрантами в Петербурге.

Фото: СК РФ