Катамаран "Соммерс" — "Бастион" вышел на маршрут до Кронштадта

Катамараны "Соммерс" были спроектированы специально для входа в узкую гавань форта "Кроншлот".

Судно проекта "Соммерс" — катамаран "Бастион" — официально приступило к работе на регулярной пассажирской линии в Петербурге 10 сентября. После завершения реставрации фортов в Кронштадте, оно будет выполнять прогулочные маршруты вокруг них. Информацию подтвердили в пресс-службе "Нева тревел".

Гендиректор судоходной компании Юрий Набатов выразил радость по поводу выхода головного судна нового проекта. Он подчеркнул, что благодаря новому судну, экскурсия вокруг фортов Кронштадта станет еще более комфортной. Также он добавил, что катамараны "Соммерс" были спроектированы специально для входа в узкую гавань форта "Кроншлот". Компания ожидает окончания реставрационных работ на этих объектах, чтобы начать использование новых судов.

Четыре катамарана проекта 04710 "Соммерс" строятся в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на ПМЭФ-2022 между Министерством промышленности и торговли России, судоходной компанией "Нева Тревел" и АНО "Остров Фортов". Ранее сообщалось, что стоимость строительства одного "Соммерса" составляет около 220 миллионов рублей.