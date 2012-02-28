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В Кронштадте завершена реконструкция сквера Катерников
Сегодня, 13:37
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В Кронштадте завершена реконструкция сквера Катерников

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Центральный элемент сквера – боевой торпедный катер "Комсомолец", памятник морякам-катерникам Балтики. 

В Кронштадте завершилась реконструкция сквера Катерников. Небольшая территория на улице Гидростроителей пользуется заслуженной любовью жителей, рассказали в Комитете по благоустройству.

В сквере отремонтировали дорожки, сделали освещение, создали новый газон и высадили 40 метров живой изгороди из кустарников и цветов. Центральный элемент сквера – боевой торпедный катер "Комсомолец", памятник морякам-катерникам Балтики. 

Морская тема прослеживается и в элементах благоустройства. Рисунок плитки вокруг постамента и форма скамеек напоминают волны, спинки садовых диванов похожи на паруса.

В Саперном на берегу Невы появится новое общественное пространство.

Фото: Комитет по благоустройству

Теги: кронштадт, реконструкция, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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