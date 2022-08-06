В Саперном на берегу Невы появится новое общественное пространство

Работы по благоустройству пройдут на Невской улице у дома № 9.

В Саперном появится новое общественное пространство. Его откроют на Невской улице у дома № 9. Сейчас там заросшая деревьями и травой береговая линия. Но через год она станет новой точкой притяжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Здесь сделают детскую площадку с современным оборудованием, установят уличную мебель, проведут дорожки с разными покрытиями.

Кроме этого проект разработан так, чтобы насладиться видами Невы могли и маломобильные группы населения. Пресс-служба ГАТИ

Газон займет порядка половины гектара. В общественном пространстве высадят более 1000 деревьев и кустарников.

Ранее мы писали, что сроки ремонта Большеохтинского моста в Петербурге сдвинули.

Фото: Telegram / ГАТИ