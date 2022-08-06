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В Саперном на берегу Невы появится новое общественное пространство
Сегодня, 10:47
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В Саперном на берегу Невы появится новое общественное пространство

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Работы по благоустройству пройдут на Невской улице у дома № 9.

В Саперном появится новое общественное пространство. Его откроют на Невской улице у дома № 9. Сейчас там заросшая деревьями и травой береговая линия. Но через год  она станет новой точкой притяжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Работы пройдут  в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Здесь сделают детскую площадку с современным оборудованием, установят уличную мебель, проведут дорожки с разными покрытиями. 

Кроме этого проект разработан так, чтобы насладиться видами Невы могли и маломобильные группы населения.

Пресс-служба ГАТИ

Газон займет порядка половины гектара. В общественном пространстве высадят более 1000 деревьев и кустарников. 

Ранее мы писали, что сроки ремонта Большеохтинского моста в Петербурге сдвинули.

Фото: Telegram / ГАТИ

Теги: гати, невская улица, общественное пространство, саперный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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