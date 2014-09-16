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Сроки ремонта Большеохтинского моста в Петербурге сдвинули
Сегодня, 19:18
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Сроки ремонта Большеохтинского моста в Петербурге сдвинули

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Ранее производитель работ, СПб ГБУ "Мостотрест", планировал приступить к работам с 23 августа.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга заявили, что сроки ремонта асфальта на Большеохтинском мосту перенесены. 

Ранее производитель работ, СПб ГБУ "Мостотрест", планировал приступить к работам с 23 августа. 

Однако в целях снижения нагрузки с началом учебного года на транспортную инфраструктуру города подал заявку на перенес срока. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

На основании новой заявки распоряжение об ограничении движения с 23 августа по 6 сентября отменят: езда по Большеохтинскому мосту в этот период будет осуществляться в обычном режиме. 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест" 

Теги: большеохтинский мост, спб гбу мостотрест
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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