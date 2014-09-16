Сроки ремонта Большеохтинского моста в Петербурге сдвинули

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга заявили, что сроки ремонта асфальта на Большеохтинском мосту перенесены.
Ранее производитель работ, СПб ГБУ "Мостотрест", планировал приступить к работам с 23 августа.
Однако в целях снижения нагрузки с началом учебного года на транспортную инфраструктуру города подал заявку на перенес срока.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
На основании новой заявки распоряжение об ограничении движения с 23 августа по 6 сентября отменят: езда по Большеохтинскому мосту в этот период будет осуществляться в обычном режиме.
Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"
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