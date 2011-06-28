В петербургском комтрансе рассказали о планах на развитие водного транспорта

Горожане высоко оценили регулярные скоростные маршруты водного транспорта, предоставляемые компанией "Водоходъ".

В Петербурге водные катамараны уже прошли все необходимые тесты и готовы составить конкуренцию скоростным "метеорам", после успешного прохождения тестирования. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Валентин Енокаев в беседе с изданием "КоммерсантЪ".

Как уточнил руководитель, на данный момент горожане высоко оценили регулярные скоростные маршруты водного транспорта, предоставляемые компанией "Водоходъ".

Енокаев также отметил, что ведомство ведёт активное обсуждение нового маршрута. Он будет охватывать часть пассажиропотока из рыбацкого поселка. Если этот маршрут продемонстрирует свою эффективность, то его начнут развивать.

Ранее мы сообщили о том, что на два маршрута в Петербурге поступили китайские электробусы "Ютонг".

Фото: комитет по транспорту Петербурга