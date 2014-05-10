На два маршрута в Петербурге поступили китайские электробусы "Ютонг"

Транспортные единицы рассчитаны на 80 пассажиров. Они будут курсировать в тестовом режиме до конца января.

На маршрутах № 128 и 7 в Петербурге стали курсировать новые электробусы производства КНР модели "Ютонг" . Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на городской комтранс.

Транспортные единицы рассчитаны на 80 пассажиров. В них встроены система терморегулирования воздуха и USB-разъёмамы у каждого сиденья. Также присутствует функция "наклона кузова" для пассажиров с коляска и и двухстворчатая дверь, что удобно для пассажиров при посадке и выходе на остановках. Без подзарядки новый транспорт способен проездить 20 часов.

Одно из преимуществ электробуса – сокращение числа выброса углекислого газа в среднем на 60 тонн в год, – рассказал. – Он не привязан к контактной сети, плавно разгоняется и тормозит, не шумит во время поездки. Валерий Ивановский, технический консультант компании-производителя электробусов

Электробусы "Ютонг" будет курсировать по маршрутам до конца января в тестовом режиме.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга