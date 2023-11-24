Из Петербурга в Кронштадт запустили самые быстрые рейсы на метеорах

Стоимость билетов на рейсы с набережной Макарова составляет 1000 рублей, что на 40% дешевле отправлений из центра Петербурга.

Компания "Петергоф Экспресс" (входит в группу компаний "Астра Марин") возобновила регулярные рейсы метеоров из Санкт-Петербурга в центр Кронштадта с набережной Макарова,34 на Васильевском острове. От этого причала метеоры в Кронштадт не ходили более 20 лет.

Новый маршрут является самым быстрым для метеоров между Петербургом и Кронштадтом, его продолжительность составляет всего 50 минут. Это на 10 минут быстрее, чем отправления с Адмиралтейской набережной,2 в центре Петербурга, откуда "Петергоф Экспресс" выполняет еще четыре рейса ежедневно. От набережной Макарова отправляются два рейса в день – в 11 и 12 часов. Метеоры останавливаются на всех причалах "Петергоф Экспресс", затем следуют до причала "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной,2.

Стоимость билетов на рейсы с набережной Макарова составляет 1000 рублей, что на 40% дешевле отправлений из центра Петербурга. Метеоры прибывают в Кронштадт на причал "Парк Патриот", недалеко от музея "Голландская кухня" и в 15 минутах ходьбы от Якорной площади и Морского Никольского собора – главных достопримечательностей острова.

Причал у набережной Макарова был открыт весной этого года, восстановив исторический маршрут от Васильевского острова в Петергоф. Время в пути на этой линии составляет всего 30 минут.