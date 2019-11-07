Популярность экскурсий на метеорах из Петербурга в Крепость Орешек выросла

В этом году скоростной теплоход "Восход" отправляется по прямому маршруту из Петербурга в Крепость Орешек с понедельника по четверг.

Летом 2024 года количество туристов, путешествующих на экскурсионных круизах на метеорах из Петербурга в Крепость Орешек, увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Эта статистика была получена группой компаний "Астра Марин", которая занимается организацией ежедневных круизов по этому маршруту.

В этом году скоростной теплоход "Восход" отправляется по прямому маршруту из Петербурга в Крепость Орешек с понедельника по четверг. С пятницы по воскресенье в рамках расширенного круиза теплоход делает остановку у Музея-Диорама "Прорыв блокады Ленинграда". В прошлом году этот музей был включен только в программу круизов выходного дня.

Компания "Астра Марин" отмечает увеличение числа пассажиров с детьми, которые заинтересованы в истории Петербурга и Ленинградской области. Также растет количество региональных туристов, которые используют мультимодальные маршруты РЖД, объединяющие скоростные теплоходы с поездами дальнего следования и пригородными поездами.

Ранее мы сообщили о том, что паромная переправа в Петербурге перевезла более 55 тыс. пассажиров за три месяца.

Фото: "Астра Марин"