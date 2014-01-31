Паромная переправа в Петербурге перевезла более 55 тыс. пассажиров за три месяца

На линии работают 11-местные тримараны. За 7 минут они преодолевают расстояние между причалами "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной, 2 и "Петропавловская крепость" на Мытнинской набережной.

Паромная переправа "Жёлтая линия" в Петербурге, соединяющая Адмиралтейство и Петропавловскую крепость, за три месяца работы перевезла более 55 тысяч пассажиров. Это больше, чем за весь предыдущий год. Маршрут управляется группой компаний "Астра Марин" и функционирует уже третий навигационный сезон. Два года назад он был альтернативой Биржевому мосту, который находился на капитальном ремонте.

На линии работают 11-местные тримараны. За 7 минут они преодолевают расстояние между причалами "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной, 2 и "Петропавловская крепость" на Мытнинской набережной. Тримараны отправляются от причалов каждые 10 минут. Летом переправа работает с 10:00 до 20:00. Стоимость поездки на маршруте остается неизменной и составляет 100 рублей.

Как отметил генеральный директор ГК "Астра Марин" Андрей Кузнецов, паромные переправы стали любимым видом водного транспорта у жителей и гостей Петербурга. За три месяца мы перевезли на "Жёлтой линии" уже больше пассажиров, чем за весь прошлый год. Маршрут является самым быстрым из всех видов наземного транспорта, связывающих Адмиралтейство и Петропавловскую крепость. Помимо скорости и маневренности тримаранов, его преимуществом является возможность для пассажиров насладиться уникальными видами с воды на главные достопримечательности Петербурга.

В этом году на переправе "Жёлтая линия" растет число семейных поездок: около 20% пассажиров на маршруте составляют родители с детьми. В "Астра Марин" заявили о намерении и дальше развивать линии паромных переправ и в этом году запустить новые маршруты.

Ранее мы сообщили о том, что у Музея Фаберже в Петербурге появится городской причал.

Фото: "Астра Марин"