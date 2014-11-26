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У Музея Фаберже в Петербурге появится городской причал
Сегодня, 21:41
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У Музея Фаберже в Петербурге появится городской причал

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Подведомственное комитету по транспорту Петербурга Агентство внешнего транспорта выиграло аукцион на заключение договора водопользования участка.

У Музея Фаберже на набережной реки Фонтанки, 21А, уже в июле появится 20-й городской причал. Отмечается, что подведомственное комитету по транспорту Петербурга Агентство внешнего транспорта выиграло аукцион на заключение договора водопользования участка, сообщили в пресс-службе ведомства 27 июня. 

Уже в июле планируем установить металлический понтон и обустроить причал у Музея Фаберже. Таким образом, в Петербурге, как и было заявлено ранее, текущим летом станет на один городской причал больше – теперь их будет 20. 

Александра Бахмутская, директор Агентства внешнего транспорта

В настоящее время в Петербурге 76 причалов, из них 19 – общего пользования. Речь идет об 11 "умных", о двух – с электрозарядной инфраструктурой, причале у Петропавловской крепости и "Речном вокзале".

Также отмечается, что в перспективе – оснащение электрозарядной инфраструктурой "Причала пассажирского" на Южной дороге, 12, причала напротив дома 28 по Синопской набережной.

Ранее мы рассказывали о том, что компания "Астра Марин" запустила "Метеоры" из Петербурга в Кронштадт.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: комитет по транспорту петербурга, причалы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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