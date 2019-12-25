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Компания "Астра Марин" запустила "Метеоры" из Петербурга в Кронштадт
Сегодня, 18:11
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Компания "Астра Марин" запустила "Метеоры" из Петербурга в Кронштадт

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В 15 минутах от причала находятся Якорная площадь и Морской Никольский собор – главные достопримечательности острова.

Компания "Астра Марин" открыла регулярные скоростные линии на водных маршрутах из центра Петербурга и Петергофа в Кронштадт. Стоимость швартовки к городским причалам стала ниже, из-за чего цена билета на рейс сократилась на 30%, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

В Петербурге "Метеоры" отправляются от причала "Адмиралтейство" и прибывают на пристань, которая прилегает к центральной части города. В 15 минутах от причала находятся Якорная площадь и Морской Никольский собор – главные достопримечательности острова. Время в пути – менее часа. 

Поездки для ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО бесплатны. Льготным категориям граждан, детям до 12 лет и владельцам Единой карты петербуржца предоставляется скидка.

Ранее на Piter.TV: у "Метеоров" убрали промежуточную остановку на Арсенальной набережной.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: кронштадт, метеоры
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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