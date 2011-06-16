У "Метеоров" убрали промежуточную остановку на Арсенальной набережной

Ранее билеты можно было приобрести за 150 рублей в будние дни и за 200 рублей в выходные. Теперь оплата возможна только за весь маршрут целиком — от причала на проспекте Обуховской Обороны до Эрмитажа или обратно.

Скоростные водные суда "Метеор" больше не будут останавливаться на Арсенальной набережной Невы у Финляндского вокзала, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу компании "Водоходъ".

Причиной отмены промежуточной остановки стало низкое количество пассажиров, как объяснили в компании. Также был отменен тариф за одну остановку. Ранее билеты можно было приобрести за 150 рублей в будние дни и за 200 рублей в выходные. Теперь оплата возможна только за весь маршрут целиком — от причала на проспекте Обуховской Обороны до Эрмитажа или обратно. В будние дни стоимость проезда на "Метеоре" в одну сторону составляет 300 рублей, а в выходные — 400.

Напомним, регулярный водный маршрут начал функционировать в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года. Предполагалось, что это позволит жителям густонаселенных районов города без пробок добираться до центра утром и также легко возвращаться домой вечером. Время в пути на "Метеоре" составляет 50 минут.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запускается водное такси от Крестовского острова до Парка 300-летия.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга