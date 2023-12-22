В Петербурге запускается водное такси от Крестовского острова до Парка 300-летия

Отмечается, что водное такси в городе на Неве только развивается.

В июне 2024 года в Петербурге запустят еще один маршрут водного такси – от Крестовского острова до Парка 300-летия. Об этом 31 мая в своем tg-канале рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Отмечается, что водное такси в городе на Неве только развивается. В мае снова открылась регулярная переправа, которая доставляет петербуржцев и гостей города от Адмиралтейской набережной до Мытнинской набережной. Впервые она была запущена в 2022 году как дублер Биржевого моста. Тогда переправу ремонтировали. После возобновления движения маршрут оставили, поскольку он пользовался высоким спросом.

В этом сезоне на линии работают два тримарана вместимостью 11 человек, курсирующие между причалом "Спуск со львами" и Петропавловской крепостью каждые 10 минут. Время в пути составляет 7 минут. Работает водное такси ежедневно с 11:00 до 19:00.

По будням переправа сокращает путь в два раза по сравнению с обыкновенным такси. Водная поездка обходится как минимум в 2,5 раза дешевле – ее стоимость составляет всего 100 рублей.

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Фото: Telegram / Кирилл Поляков