В Парке 300-летия пройдет самый большой семейный фестиваль

На берегу Финского залива каждый найдет себе занятие по душе.

В Парке 300-летия в Петербурге в эти выходные состоится самый большой семейный фестиваль, который завершит летний сезон городских праздников. Как рассказал губернатор Александр Беглов, 12 и 13 сентября с 12:00 до 18:00 на берегу Финского залива каждый найдет себе занятие по душе.

На творческих мастер‑классах дети попробуют себя в разных профессиях, а любители экскурсий узнают о новой туристской географии Северной столицы. В зоне "Серебряный возраст" можно будет научиться делать полезные аксессуары для гаджетов и домашнюю косметику.

Программа фестиваля объединит разные форматы семейного отдыха – от спортивных эстафет и квестов до выступлений артистов и шоу. Александр Беглов, губернатор

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Фото: Telegram / Александр Беглов