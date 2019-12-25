На причалах Петербурга тестируют турникетную систему доступа

В дальнейшем система позволит контролировать доступ на причал и ограничивать проход без оплаты.

В Петербурге ГКУ "Агентство внешнего транспорта" приступило к техническому запуску турникетной системы на причалах "Адмиралтейство" и "Петропавловская крепость". Пока оборудование работает в тестовом режиме, рассказали в городском комитете по транспорту 22 июля.

В дальнейшем система позволит контролировать доступ на причал и ограничивать проход без оплаты, фиксировать пассажиропоток в реальном времени и учитывать загрузку водных маршрутов. Как работает нововведение: человек прикладывает штрих-код к считывателю на турникете, затем он проверяет действительность кода и разрешает проход.

К сегодняшнему дню причалы приняли порядка 22 тыс. швартовок судов. Самыми популярными оказались "Музей Фаберже" и "Медный всадник".

Мы последовательно модернизируем причальную инфраструктуру, чтобы сделать процесс посадки на суда более организованным и прозрачным. На первом этапе система установлена на двух загруженных причалах, мы отрабатываем все технические нюансы. По итогам пилотного проекта рассмотрим возможность установки аналогичных турникетов и на других городских причалах. Геннадий Дедков, директор "Агентства внешнего транспорта"

Ранее на Piter.TV: Смольный подвел итоги работы внешнего транспорта Петербурга за полгода.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга