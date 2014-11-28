В Петербурге 5 июля изменят маршруты все виды транспорта

Днём 5 июля в городе скорректируют движение общественного транспорта. Причины — аварийные работы на проспекте Обуховской Обороны и крестный ход в Петроградском районе.

В воскресенье, 5 июля, в Петербурге временно изменятся маршруты общественного транспорта. С 10:00 до 15:00 из-за аварийных работ на проспекте Обуховской Обороны, у дома 13, скорректируют движение двух трамваев. Маршрут №7 будет следовать от проспекта Солидарности до остановки "Невский завод". Трамвай №24 проследует от станции метро "Рыбацкое" до той же остановки.

В Петроградском районе с 11:30 до 13:30 в связи с крестным ходом изменятся маршруты автобусов №10, 14, 25, 128, 227, 230, 249 и 275, а также троллейбусов №9 и 31. На время проведения мероприятия движение закроют по улицам Нестерова и Большой Пушкарской.

Ранее мы сообщили о том, что семьи участников СВО смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Петербурга до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV