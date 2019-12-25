Улицу Олеко Дундича перекрыли для транспорта

После тревожной ночи в Петербурге жильцов дома в Купчино вывели на улицу.

После ночных событий в Санкт-Петербурге экстренные службы эвакуировали жителей дома №20, корпус 1 на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе. Людей вывели из здания утром 24 июля, пишет Фонтанка.

Для временного размещения жителей организовали несколько пунктов. Часть эвакуированных направили в расположенную рядом школу, где оборудовали пункт временного пребывания. Там людям предоставляют горячий чай и питание. Остальные ожидают дальнейших решений в соседнем детском саду.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Обстоятельства, из-за которых потребовалась эвакуация жилого дома, уточняются.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на город. Также поступала информация о повреждении объектов инфраструктуры на Московском шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Покровского сквера в Коломне выделят 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV