Часть Невского проспекта закрылась для транспорта до 28 июня

В преддверии праздника выпускников Алые паруса Невский проспект в Петербурге временно стал пешеходным. С двух часов дня для транспорта закрыт участок от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта. Однако пройти, например, до набережной Мойки смогут не все: отрезок от Казанской улицы до Дворцовой набережной недоступен для пешеходов без именных пригласительных или документов, подтверждающих проживание в зоне ограничений.
На закрытую часть проспекта транспорт вернётся с шести часов утра 28 июня. Тем временем петербуржцы и туристы наслаждаются прогулками по проезжей части главной улицы города.
Ранее мы сообщили о том, что на двух участках КАД вводятся ограничения движения в связи с дорожными работами.
Фото: пресс-служба АО "ВАД"
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