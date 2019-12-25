Часть Невского проспекта закрылась для транспорта до 28 июня

Участок главной улицы от Садовой до Адмиралтейского проспекта закрыт для транспорта с 14:00. Доступ пешеходов на отрезок от Казанской до Дворцовой ограничен именными приглашениями.

В преддверии праздника выпускников Алые паруса Невский проспект в Петербурге временно стал пешеходным. С двух часов дня для транспорта закрыт участок от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта. Однако пройти, например, до набережной Мойки смогут не все: отрезок от Казанской улицы до Дворцовой набережной недоступен для пешеходов без именных пригласительных или документов, подтверждающих проживание в зоне ограничений.

На закрытую часть проспекта транспорт вернётся с шести часов утра 28 июня. Тем временем петербуржцы и туристы наслаждаются прогулками по проезжей части главной улицы города.

Ранее мы сообщили о том, что на двух участках КАД вводятся ограничения движения в связи с дорожными работами.

Фото: пресс-служба АО "ВАД"