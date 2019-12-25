На двух участках КАД вводятся ограничения движения в связи с дорожными работами

Автомобилистам следует быть внимательными и учитывать временные изменения при планировании маршрутов.

Сегодня, 26 июня, на двух участках Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга стартуют плановые дорожные работы, направленные на устранение колейности. В связи с этим автомобилистам следует быть внимательными и учитывать временные изменения при планировании маршрутов.

Участок 1: Внешнее кольцо (93–83 км)

Работы будут вестись между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе. На этом отрезке полностью перекрывается первая полоса движения. Кроме того, на второй и третьей полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч. Данные меры продлятся до 30 июня.

Участок 2: Внутреннее кольцо (65–57 км)

На участке между развязками с Московским шоссе и Октябрьской набережной ремонтные работы займут больше времени и продлятся до 7 июля. Здесь для проезда будут закрыты первая и вторая полосы. Движение по оставшимся открытым полосам будет осуществляться с введённым ограничением скорости.

Ранее мы сообщили о том, что на 11 федеральных трассах Петербурга и Ленобласти ввели ограничения из-за ремонта.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"