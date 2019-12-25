На 11 федеральных трассах Петербурга и Ленобласти ввели ограничения из-за ремонта

Завершить работы планируют вечером 23 июня.

Утром 23 июня автомобилисты столкнулись с затруднениями на ряде федеральных трасс Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничения движения действуют сразу на 11 федеральных автодорогах.

Работы проходят на трассах "Кола", "Россия", "Нарва" (в направлении границы с Эстонией и МТП "Усть-Луга"), "Скандинавия" и "Сортавала". Кроме того, ограничения затронули Санкт-Петербургское южное полукольцо, трассу Вологда — автомобильная дорога Р-21 "Кола", дорогу "Магистральная", подъезд к пункту пропуска "Светогорск", а также направление Санкт-Петербург — Республика Беларусь.

В течение дня специалисты проводят комплекс дорожных работ: ремонт обочин, замену барьерных ограждений, мойку элементов инфраструктуры, устранение дефектов покрытия и установку дорожных знаков. Завершить работы планируется вечером — ориентировочно с 17:00 до 20:00 в зависимости от участка.

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Фото: Piter.TV, скриншот: Яндекс.карты