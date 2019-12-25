Смольный подвел итоги работы внешнего транспорта Петербурга за полгода

Общий объем перевозок демонстрирует стабильную загрузку транспортной инфраструктуры города.

Комитет по транспорту Петербурга отчитался о пассажиропотоке за первые шесть месяцев текущего года. Общий объем перевозок демонстрирует стабильную загрузку транспортной инфраструктуры города.

Железнодорожным транспортом воспользовались почти 39,2 миллиона человек. Из них поезда дальнего следования перевезли 5,3 млн пассажиров, а пригородные электрички – 33,9 млн. При этом на шести тактовых направлениях ("наземном метро") проехало свыше 20 миллионов горожан.

Аэропорт Пулково обслужил 9,4 миллиона путешественников. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск, а среди международных рейсов лидируют Стамбул, Анталья, Минск, Ташкент и Шарм-эль-Шейх.

Водная навигация также остается востребованной: на причалы Речного вокзала было совершено 143 судозахода. Параллельно в городе продолжается оборудование нового общедоступного спуска на набережной Мойки напротив Дворцовой площади.

Ранее мы сообщили о том, что в акватории Петербурга с начала навигации выявили более 400 нарушений.

Фото: Piter.TV