Новые причалы открывают в Петербурге

В 2024 году планируется установка новых причалов из металлических понтонов, которые позволят принимать пассажирские суда типа "Москва" и "Нева".

На набережной реки Фонтанки в Петербурге ведутся работы по установке нового причала "Музей Фаберже". Открытие запланировано на конец июля 2024 года. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил временно исполняющий обязанности директора Агентства внешнего транспорта (АВТ) Евгений Батраков.

По словам Батракова, в городе насчитывается 76 причалов, включая 19 городских общего пользования и 11 "умных" причалов, оборудованных системами видеонаблюдения, оповещения, контроля подхода судов и прохода пассажиров, а также солнечными панелями. Кроме того, в настоящее время ведется работа по передаче в оперативное управление АВТ причалов в Кронштадте "Летняя пристань" и "Зимняя пристань".

В 2024 году планируется установка новых причалов из металлических понтонов, которые позволят принимать пассажирские суда типа "Москва" и "Нева". В первую очередь такие понтоны будут установлены у Летнего сада и Адмиралтейства.

АВТ также работает над оснащением городских причалов оборудованием для подзарядки судов на электрической тяге. Сегодня два причала ("Петропавловская крепость – Мытнинская наб." и "Речной вокзал") уже оснащены такой инфраструктурой.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство в Линейном парке закончат в конце августа 2024 года.

Фото: Piter.TV