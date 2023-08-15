Благоустройство в Линейном парке закончат в конце августа 2024 года

Работы ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев посетили Линейный парк, где сейчас проводятся обновления.

Разумишкин сообщил в своем Telegram-канале, что работы ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Он также отметил, что есть некоторые острые вопросы, которые были обсуждены на месте. В частности, речь шла о сухих деревьях. Подрядчик обещал устранить все замечания и высадить новые, здоровые деревья в период агротехнического сезона, который начинается с середины октября. Администрация района следит за этим вопросом.

Благоустройство второй очереди парка проходит согласно графику. Ожидается, что все работы будут завершены до конца августа.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство берега Верхнего Суздальского озера закончат к концу лета.

Фото: Telegram / Разумишкин