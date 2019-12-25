Благоустройство берега Верхнего Суздальского озера закончат к концу лета

Главная цель проекта – создание комфортного общественного пространства, которое подойдет для людей всех возрастов и интересов.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил в своем Telegram-канале, что берег Верхнего Суздальского озера, популярное место среди горожан и туристов, будет благоустроен до конца лета.

Разумишкин провел инспекцию хода работ и отметил, что на берегу озера будут оборудованы детские игровые зоны, прогулочные дорожки и спортивные площадки. Главная цель проекта – создание комфортного общественного пространства, которое подойдет для людей всех возрастов и интересов.

Также он добавил, что близятся к завершению работы по благоустройству второй очереди Муринского парка. Подрядчик планирует установить 144 опоры освещения и завершить все работы до конца августа. Кроме того, в рамках гарантийного ремонта к середине августа будут завершены работы по первому этапу.

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Фото: Telegram / Разумишкин