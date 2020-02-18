Воскресенский сквер станет в пять раз светлее благодаря чугунным фонарям

Более 60-ти лет сквер площадью 71 га освещали всего четыре подвесных светильника, которые крепились к тросовым растяжкам, протянутым от здания к зданию.

Воскресенский сквер в Адмиралтейском районе Петербурга украсят новыми чугунными фонарями. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Более 60-ти лет сквер площадью 71 га освещали всего четыре подвесных светильника, которые крепились к тросовым растяжкам, протянутым от здания к зданию. Они не давали достаточного освещения, а нависающие провода искажали восприятие местности. Специалисты уже приступили к реконструкции наружного освещения. Вдоль аллей планируется установить 21 фонарь. После завершения работ людям станет комфортнее проводить время на территории сквера зимой и осенью.

На территории Воскресенского сквера установлен памятник 19-летнему герою СССР Владимиру Ермаку. 19 июля 1943 года юноша во время боёв за Ленинград на Волховском фронте в критическую минуту закрыл своим телом амбразуру фашистского дзота и обеспечил наступление советских частей. После устройства освещения СПб ГКУ "Ленсвет" оформит скульптуру световой подсветкой.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю 23 фонтана в Петербурге закроют на помывку.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике