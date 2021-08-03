За неделю 23 фонтана в Петербурге закроют на помывку

В Водоканале подчеркнули, что закрытие фонтанов на очистку является обычной практикой, которая помогает поддерживать чистоту и исправность этих комплексов.

В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщили, что в течение недели в городе закроют несколько фонтанов для проведения очистки.

Всего планируется закрыть 23 фонтана, но к выходным они снова будут функционировать. В понедельник, 15 июля, на очистку были закрыты фонтаны на Ленинградской улице в Кронштадте, на Московском проспекте, 224, на проспекте Стачек, 148, на Кирочной улице, 50 и один из фонтанов в Парке 300-летия. Также в течение недели будут очищать фонтаны на площади Ленина и на Московской площади. Закрытие коснется фонтанов на набережной Фонтанки, Московском проспекте, проспекте Королева и многих других.

В Водоканале подчеркнули, что закрытие фонтанов на очистку является обычной практикой, которая помогает поддерживать чистоту и исправность этих комплексов.

Ранее мы сообщили о том, что неделя гидравлических испытаний пройдет в Петербурге с 15 по 21 июля.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга; Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга