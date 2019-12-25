Неделя гидравлических испытаний пройдет в Петербурге с 15 по 21 июля

Во время испытаний давление в трубах будет увеличено на 25% от обычного, при этом температура воды снизится до 40 градусов для обеспечения безопасности.

С 15 по 21 июля в Петербурге и Ленобласти запланированы 32 гидравлических испытания тепловых сетей в восьми районах. Это делается для обнаружения слабых участков теплосетей и предотвращения возможных технологических сбоев, которые могут привести к отключению горячей воды и отопления в холодное время года. Информацию предоставил комитет по энергетике.

ГУП "ТЭК СПб" проведёт девять испытаний в Красносельском, Выборгском, Невском и Московском районах, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведёт три испытания в Центральном, Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга, а также в деревне Новое Девяткино и городе Мурино Всеволожского района Ленобласти, а ООО "Петербургтеплоэнерго" проведёт 16 испытаний в Курортном, Петроградском, Центральном районах. Наконец, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" проведёт четыре испытания в Калининском и Невском районах.

Во время испытаний давление в трубах будет увеличено на 25% от обычного, при этом температура воды снизится до 40 градусов для обеспечения безопасности. Если вы заметите признаки повреждения коммуникаций (пар, вытекание воды, проседание грунта), сообщите об этом по номерам 112 или 004.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция свыше 358 м теплосетей началась на Большой Охте.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике