Реконструкция свыше 358 м теплосетей началась на Большой Охте

В рамках реконструкции устаревшая тепловая сеть, построенная в 1995 году, будет заменена на стальные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Сотрудники ГУП "ТЭК СПб" начали реконструкцию участка тепломагистрали диаметром 400 миллиметров на Салтыковской дороге. Пресс-служба ТЭК сообщает, что заменяемый участок тепловой сети обеспечивает теплом и горячей водой почти 40 тысяч жителей Красногвардейского района. Он также снабжает промышленную зону "Полюстрово" и служит резервным вводом для теплоснабжения около 100 зданий в кварталах 40 и 41 Большой Охты в границах шоссе Революции, проспекта Металлистов, Большой Пороховской улицы и отрезка железнодорожных путей.

В рамках реконструкции устаревшая тепловая сеть, построенная в 1995 году, будет заменена на стальные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции. Этот современный энергоэффективный материал позволит снизить потери тепла.

В настоящее время теплоэнергетики занимаются монтажом временной тепловой сети, которая обеспечит потребителей теплом во время реконструкции. Уже построено 437 метров труб из 486 запланированных. Работы по реконструкции и восстановлению благоустройства планируется завершить в ноябре 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что испытания теплосетей пройдут в Кировском районе Петербурга.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"