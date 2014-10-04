Испытания теплосетей пройдут в Кировском районе Петербурга

Температура воды в тепловых сетях не превысит 40 градусов.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 10 июля проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе организации 9 июля.

Температура воды в тепловых сетях не превысит 40 градусов. В зону работ войдут тепловые сети, которые проходят по улицам Кронштадтской, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловской, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспектам Трамвайному, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов и на дороге на Турухтанные острова.

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Также в период с 8 по 14 июля ГУП "ТЭК СПб" планирует провести 17 гидравлических испытаний на территории Красносельского, Пушкинского, Выборгского, Красногвардейского, Фрунзенского, Невского и Кировского районов Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"