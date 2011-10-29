Теплоэнергетики проведут 44 гидравлических испытания в Петербурге и Ленобласти с 8 по 14 июля

В случае обнаружения повреждений коммуникаций жители могут обратиться по номерам телефонов 112 или 004.

Инженерно-энергетический комплекс Петербурга активно готовится к отопительному сезону 2024-2025 годов, подтвердили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Ключевым этапом подготовки является проведение гидравлических испытаний, которые позволяют выявить слабые места в тепловых сетях и предотвратить технические сбои с возможными отключениями горячего водоснабжения и отопления в холодное время года.

В период с 8 по 14 июля ГУП "ТЭК СПб" планирует провести 17 гидравлических испытаний на территории Красносельского, Пушкинского, Выборгского, Красногвардейского, Фрунзенского, Невского и Кировского районов Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленинградской области. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет три испытания в Адмиралтейском и Кировском районах, включая повторные испытания в Центральном, Фрунзенском, Адмиралтейском и Московском районах. ООО "Петербургтеплоэнерго" запланировало 20 испытаний в Адмиралтейском, Курортном, Петроградском, Центральном и Петродворцовом районах. ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" проверит четыре объекта инфраструктуры в Пушкинском, Адмиралтейском и Фрунзенском районах.

В случае обнаружения повреждений коммуникаций жители могут обратиться по номерам телефонов 112 или 004.

Ранее мы сообщили о том, что улицу Дыбенко осветили свыше 300 светодиодных фонарей.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике