Улицу Дыбенко осветили свыше 300 светодиодных фонарей

Улицу Дыбенко осветили более 300 светодиодных фонарей. На участке протяженностью 2,5 км теперь вместе натриевых светильников установлены светодиодные. Об этом сообщили в Комитете по энергетике.
Воздушные линии и опоры остались прежними. Для создания более комфортной и безопасной вечерней среды современные фонари имеют теплую цветовую температуру 3000 К. Над девятью пешеходными переходами – зонами повышенной опасности – установлены контрастные светильники 5000 К.
Раньше общая мощность потребления натриевых светильников на объекте составляла 115,3 кВт. Теперь светодиоды потребляют в два раза меньше. Экономия от работы светодиодных светильников на улице Дыбенко составит 2 млн рублей в год.
В 2024 году в Невском районе запланировано заменить более 1 600 устаревших светильников.
Ранее в Ладожском парке стартовало строительство наружного освещения.
Видео: Комитет по энергетике
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