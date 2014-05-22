Улицу Дыбенко осветили свыше 300 светодиодных фонарей

Раньше общая мощность потребления натриевых светильников на объекте составляла 115,3 кВт.

Улицу Дыбенко осветили более 300 светодиодных фонарей. На участке протяженностью 2,5 км теперь вместе натриевых светильников установлены светодиодные. Об этом сообщили в Комитете по энергетике.

Воздушные линии и опоры остались прежними. Для создания более комфортной и безопасной вечерней среды современные фонари имеют теплую цветовую температуру 3000 К. Над девятью пешеходными переходами – зонами повышенной опасности – установлены контрастные светильники 5000 К.

Раньше общая мощность потребления натриевых светильников на объекте составляла 115,3 кВт. Теперь светодиоды потребляют в два раза меньше. Экономия от работы светодиодных светильников на улице Дыбенко составит 2 млн рублей в год.

В 2024 году в Невском районе запланировано заменить более 1 600 устаревших светильников.

Ранее в Ладожском парке стартовало строительство наружного освещения.

Видео: Комитет по энергетике