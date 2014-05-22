В Ладожском парке стартовало строительство наружного освещения

На объекте намерены установить 165 светильников на 160 опорах.

Строительство наружного освещения стартовало в Ладожском парке. Об этом 19 июня рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

На объекте намерены установить 165 светильников на 160 опорах, проложить более 4,6 километров кабельной линии и смонтировать 411 метров воздушной линии электропередачи. Все пешеходные дорожки, две спортивные и детская площадки будут освещены теплым светом.

В настоящее время на объекте устанавливают светодиодные комплексы. Подрядчик должен завершить работы уже в конце 2024 года.

Всего с 2019 года в Петербурге установили освещение в 62 парках и скверах. В этом году планируется осветить еще 14, в том числе – сквер у Театра юных зрителей, Любашинский сад, сквер Юрия Инге, Московский сад.

Ранее на Piter.TV: на улице Беринга устанавливают новые фонари.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга