ТЭК и "Теплосеть" обеспечили теплом 46 соцобъектов Петербурга в 2025 году

В 2025 году предприятия энергетического сектора Петербурга — АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" — успешно выполнили обязательства по подключению к системам центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения социально значимых объектов города. Всего за год специалистам удалось подключить 46 важных инфраструктурных объектов.

В перечень подключённых вошли 17 дошкольных учреждений, 20 школ, 4 больницы и поликлиники, 3 спортивные объекты, а также культурно-зрелищные заведения и метрополитен. География охвата охватывает большинство районов города, включая Красносельский, Московский, Выборгский, Приморский, Невский, Красногвардейский, Пушкинский, Василеостровский, Адмиралтейский и Фрунзенский районы, а также территория вне городской черты — Всеволожский район Ленинградской области.



Особое внимание специалисты уделяют объектам социальной сферы, таким как здание станции скорой помощи в Красносельском районе и Центр содействия развитию спортивной борьбы имени Анатолия Рощина в Колпинском районе.



АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обеспечило бесперебойное снабжение теплом таких культурных центров, как Государственное учреждение культуры "Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича" на улице Михайловской, колледжи судостроения и прикладных технологий на улице Кронштадтской, а также Шахматно-шашечный клуб ООО "Эльбрус" на Рижском проспекте.



Генеральный директор обеих компаний Вадим Бравве прокомментировал важность проделанной работы следующим образом: "Наш приоритет — обеспечение комфортной среды обитания горожан путём своевременного подключения важнейших социальных объектов к тепловым сетям. Благодаря нашему труду детские сады, школы, медицинские и культурные учреждения начинают функционировать сразу с полноценными системами коммуникаций, формируя тем самым удобную и безопасную среду для жизни каждого петербуржца".

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"