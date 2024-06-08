Реконструкцию теплосетей завершили на Двинской улице

Новая изоляция значительно снизит теплопотери.

На Двинской улице завершена реконструкция тепловых сетей протяженностью 850 метров и диаметром 150-300 миллиметров. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 24 декабря.

Устаревшие сети, на которых в 2020-2023 годах произошло более 10 технологических нарушений, заменены на современные стальные теплопроводы. Новая изоляция значительно снизит теплопотери.

Реконструкция позволила повысить надежность теплоснабжения 10 объектов. Всего в зоне 4-й Кировской котельной расположены 145 зданий.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"