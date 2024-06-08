  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Реконструкцию теплосетей завершили на Двинской улице
Сегодня, 12:26
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Реконструкцию теплосетей завершили на Двинской улице

0 0

Новая изоляция значительно снизит теплопотери.

На Двинской улице завершена реконструкция тепловых сетей протяженностью 850 метров и диаметром 150-300 миллиметров. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 24 декабря. 

Устаревшие сети, на которых в 2020-2023 годах произошло более 10 технологических нарушений, заменены на современные стальные теплопроводы. Новая изоляция значительно снизит теплопотери. 

Реконструкция позволила повысить надежность теплоснабжения 10 объектов. Всего в зоне 4-й Кировской котельной расположены 145 зданий. 

Ранее на Piter.TV: как роботы помогают устранять дефекты на трубопроводах в Петербурге. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: двинская улица, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии