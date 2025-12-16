Как роботы помогают устранять дефекты на трубопроводах в Петербурге

Благодаря устройствам бригады "Водоканала" обследовали свыше 129 тыс. метров канализационных сетей.

В этом году методом теледиагностики выявлено около 2 тыс. уязвимых участков на канализационных сетях. Специалисты используют роботов-вездеходов, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 16 декабря.

Благодаря устройствам бригады "Водоканала" обследовали свыше 129 тыс. метров канализационных сетей. У роботов есть четыре колеса и видеокамера, которая быстро обнаруживает и устраняет проблемы на сетях водоотведения. Они управляются с пульта. Если диаметр сети мал даже для робота, то используется эндоскопическая камера.

Безаварийная работа обеспечивает непрерывный отвод стоков из домов 5,6 млн петербуржцев, помогает улучшить экологическую обстановку, исключить возможность вытекания сточных вод на улицы города и повысить надежность и долговечность всей системы водоотведения. Пресс-служба комитета по энергетике

