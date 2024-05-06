  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Реконструкция теплосетей стартовала на Предпортовой улице
Сегодня, 14:59
60
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Реконструкция теплосетей стартовала на Предпортовой улице

0 0

Планируется строительство 3 тыс. метров временной теплосети, затем специалисты проведут монтажные работы основной.

На Предпортовой улице началась реконструкция 2 тыс. метров тепловых сетей. По данным комитета по энергетике Петербурга, работы предусматривают увеличение диаметра магистрального теплопровода от наружной стены котельной до узла переключения. В результате повысится качество теплоснабжения у 45 тыс. горожан. 

Планируется строительство 3 тыс. метров временной теплосети, затем специалисты проведут монтажные работы основной. Последним этапом станет восстановление благоустройства. 

До 2031 года в Московском районе завершат проектно-изыскательские работы для обновления 20,9 тыс. метров сетей. 

Ранее на Piter.TV: ремонт теплопровода на Дыбенко удалось завершить раньше срока. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: предпортовая улица, ремонт теплосетей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии