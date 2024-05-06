Реконструкция теплосетей стартовала на Предпортовой улице

Планируется строительство 3 тыс. метров временной теплосети, затем специалисты проведут монтажные работы основной.

На Предпортовой улице началась реконструкция 2 тыс. метров тепловых сетей. По данным комитета по энергетике Петербурга, работы предусматривают увеличение диаметра магистрального теплопровода от наружной стены котельной до узла переключения. В результате повысится качество теплоснабжения у 45 тыс. горожан.

Планируется строительство 3 тыс. метров временной теплосети, затем специалисты проведут монтажные работы основной. Последним этапом станет восстановление благоустройства.

До 2031 года в Московском районе завершат проектно-изыскательские работы для обновления 20,9 тыс. метров сетей.

Ранее на Piter.TV: ремонт теплопровода на Дыбенко удалось завершить раньше срока.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"