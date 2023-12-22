На 11 линии В.О. начались работы по обновлению теплосети

На Васильевском острове обновляют теплосети. Работы начались на 11-й линии В.О. Специалисты заменят участок магистрали длиной 35 метров. Об этом сообщили в tg-канале "АО Теплосеть Санкт-Петербурга".
Новые трубы отличаются специальной теплоизоляцией, которая оснащена проводниками контроля влажности. Датчики передают данные о возможных повреждениях.
Во время ремонта подача тепла и горячей воды для жителей близлежащих домов будет происходить по временной теплосети.
На месте работ установили специальные дорожные знаки и ограждения. Деревья на этом участке обернули защитной сеткой.
Проект планируют сдать во втором квартале 2024 года.
Ранее мы писали, что на улице Белы Куна во время пожара пострадал человек.
Видео: Telegram / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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