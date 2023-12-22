  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:08
114
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На 11 линии В.О. начались работы по обновлению теплосети

0 0

Деревья на этом участке обернули защитной сеткой.

На Васильевском острове обновляют теплосети. Работы начались на 11-й линии В.О. Специалисты заменят участок магистрали длиной 35 метров. Об этом сообщили в tg-канале "АО Теплосеть Санкт-Петербурга".

Новые трубы отличаются специальной теплоизоляцией, которая оснащена проводниками контроля влажности. Датчики передают данные о возможных повреждениях.  

Во время ремонта подача тепла и горячей воды для жителей близлежащих домов будет происходить по временной теплосети. 

На месте работ установили специальные дорожные знаки и ограждения. Деревья на этом участке обернули защитной сеткой.

Проект планируют сдать во втором квартале 2024 года.

Ранее мы писали, что на улице Белы Куна во время пожара пострадал человек.

Видео: Telegram / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: васильевский остров, ремонт теплосетей, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии