На улице Белы Куна во время пожара пострадал человек

На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 6 марта, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Белы Куна в доме № 15, корпус 1, загорелась пятикомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:31. Пламя вспыхнуло в комнате. Огонь охватил 15 "квадратов".

На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины. В 03:07 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv