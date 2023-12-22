На севере Ленобласти УАЗ влетел в дерево, погибла женщина-водитель

В аварии пострадали две пассажирки, в том числе, трёхлетняя девочка.

Во вторник, 5 марта, на дороге "Комсомольское-Приозерск" произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель и пострадали две пассажирки, в том числе, трёхлетняя девочка. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 60-летняя жительница Выборгского района Ленобласти за рулём УАЗ Патриот двигалась из Каменногорска в сторону Выборга. На правом закруглении дороги она не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части в лево по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. В салоне находилась трёхлетняя девочка, которая получила ушиб правого коленного сустава и была отпущена в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи. Второй пассажиркой была 35-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что 16-летний пассажир Ford пострадал в аварии на трассе "Сортавала".

Фото: Piter.TV