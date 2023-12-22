16-летний пассажир Ford пострадал в аварии на трассе "Сортавала"

Женщина за рулём Volkswagen, с которой столкнулась иномарка, в 2023-2024 г.г. привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 90 раз.

В понедельник, 4 марта, в экстренные службы от 60-летней женщины поступило сообщение о том, что её Volkswagen Polo столкнулся с Ford Focus на трассе "Сортавала". Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что женщина-водитель двигалась в сторону Приозерска и неверно выбрала скорость, дистанцию движения. За рулём Ford находилась 43-летняя женщина. В результате ДТП пострадал её 16-летний пассажир, который был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести.

Volkswagen Polo привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 90 раз за 2023-2024 г.г.

Ранее мы сообщили о том, что Ford сбил шестиклассника на Заречной.

Фото: Piter.TV